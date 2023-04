Três suspeitos são presos em flagrante ao roubar ótica

A Polícia Militar prendeu, na manhã deste sábado (22/4), em flagrante, três homens suspeitos de roubar uma loja das Óticas Diniz, em Venda Nova, Região Norte de Belo Horizonte, durante a madrugada. O trio já era procurado por roubos de cabos na região.

Segundo o subtenente Geraldo, que comandou a operação, os policiais foram acionados para atender ao arrombamento e roubo de óculos e celulares.

“Assim que tomamos conhecimento do que foi roubado, partimos em diligência e encontramos os três assentados, com o material furtado, na Rua República Tcheca, no Bairro Jardim Estrela. Eles estavam fazendo a divisão do material roubado. Demos voz de prisão”, diz o subtenente.

Segundo o militar, os três homens têm várias passagens pela polícia, e um deles, está em liberdade condicional. Ele deverá retornar ao presídio e perderá o direito ao privilégio concedido pela lei. O caso foi registrado no Deflan 4.