A Polícia Militar (PM) de Formiga, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, identificou três túmulos que foram violados em um cemitério no bairro Sagrado Coração de Jesus. Um osso humano foi encontrado no chão por um funcionário do local. O caso aconteceu nesse domingo (19/3).

Segundo especialistas, as invasões teriam ocorrido entre a sexta-feira (17/3) e o domingo.

Nenhum suspeito dos atos de vandalismos foi detido, mas as investigações estão em andamento.