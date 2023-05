Três vacas avaliadas em R$ 8 milhões são arrematadas em leilão de MG

Três vacas da raça nelore, avaliadas em cerca de R$ 8 milhões, foram arrematadas em apenas um leilão da ExpoZebu 2023 , em Uberaba , no Triângulo Mineiro.

Segundo informações divulgadas pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu ( ABCZ ), em primeiro lugar ficou a ‘meia vaca’ Strela FIV do Mura, leiloada a R$ 2.569.500,00, em segundo, a meia vaca JPN FIV EVA, vendida a R$ 2.479.500,00 e em terceiro, a meia vaca Florence Ouro Fino, arrematada em R$ 1.500.000,00.

Os três remates foram registrados no início dessa semana, durante o Leilão Elo de Raça, no Parque Fernando Costa.

O termo 'meia vaca' é usado em leilões para casos de vendas de cotas de animais que envolvem altas cifras . Nesses casos os sócios dos animais dividem a genética multiplicada e o lucro das vendas dos embriões, ou seja, vender ‘meia vaca’ significa comercializar 50% das cotas do animal.

Durante leilão da ExpoZebu do ano passado, metade do preço da vaca da raça Nelore, chamada de Viatina-19 , foi arrematada no valor de R$ 3.990.000,00.