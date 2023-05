Trio armado rouba 36 celulares e 3 PlayStations em shopping de Juiz de Fora

Três homens, um deles armado, assaltaram na tarde desta quinta-feira (4/5) uma loja – que comercializa produtos eletrônicos – dentro do Mister Shopping, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais. Entre os itens roubados estão 36 aparelhos celulares das marcas iPhone, Xiaomi, Motorola e Samsung , conforme consta no registro da ocorrência policial. Ninguém ficou ferido.

Acionada às 15h38, a Polícia Militar foi até o shopping situado na região Central da cidade, na rua Mister Moore. Conforme a corporação, a proprietária do estabelecimento, que fica no andar térreo do complexo de lojas, disse que inicialmente dois homens chegaram ao local se passando por clientes.