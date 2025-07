Trio é preso furtando tubulações de irrigação de usina em Capinópolis

Tubulação estava sendo carregada em caminhão. Veículo já havia sido apreendido pelo mesmo tipo de crime em outra ocasião

Capinópolis, Minas Gerais. Na noite desta terça-feira (15), por volta das 20h, a Polícia Militar (PM) foi acionada após receber informações de que um furto estava em andamento na zona rural de Capinópolis, na área de uma usina sucroenergética instalada no município. Segundo as denúncias, estavam sendo subtraídas tubulações de irrigação do local.

Imediatamente, equipes policiais se deslocaram até a área e flagraram três suspeitos no momento da ação criminosa. Ao perceberem a presença das viaturas, os autores tentaram fugir em meio às plantações de cana-de-açúcar.

Segundo a PM, a área foi cercada e, após varreduras, os três foram localizados e presos. Os envolvidos têm 23, 41 e 46 anos — as autoridades não revelaram os nomes.

Além das prisões, foi apreendido um caminhão Mercedes-Benz azul, utilizado para carregar o material furtado. O veículo já havia sido apreendido anteriormente em outra ocorrência de mesma natureza, o que reforça a suspeita de reincidência.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia para as providências cabíveis.