Troca de placa bloqueia trânsito em vias de acesso ao aeroporto de Confins

Faixas das rodovias MG-010 e MG-424 estão com trânsito bloqueado nesta quarta e quinta-feira (29 e 30/3). As estradas dão acesso ao aeroporto de Confins e à cidade de Pedro Leopoldo, na Grande BH. De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER-MG), o bloqueio ocorre para substutuir placas danificadas nas estruturas de sinalização.

No caso da MG-010, o fechamento é nos km 13, 29 e 31. Já na MG-424, o impedimento ocorre no km 15, no sentido Confins e Pedro Leopoldo, respectivamente.

Leia também: MG-010: rodovia no caminho da Serra do Cipó sofre com más condições Ainda de acordo com o órgão, os locais de interdição estão sinalizados e equipes do DER-MG e da Polícia Militar Rodoviária fazem o monitoramento do trânsito. A instituição ressalta que essa operação pode causar lentidão no fluxo de veículos.