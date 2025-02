Tudo Em Dia Rural – criador cura galinhas com medicamento e fala da experiência com o Imuno Aves

Imagine por um segundo: você acorda cedo, como faz todos os dias, pronto para cuidar das suas galinhas. O sol mal nasceu, mas algo está errado. Algumas aves estão quietas, apáticas, e você percebe que uma doença silenciosa começou a se espalhar. O medo aperta o peito – e se você perder tudo o que construiu com tanto esforço? Foi exatamente essa a situação que Herondes Manoel Bento dos Reis, um pequeno produtor de Capinópolis, no Triângulo Mineiro, enfrentou. Mas essa história não terminou em tragédia – ela virou um exemplo de superação que pode mudar o rumo da sua criação também.

Herondes, dono de uma chácara onde cria galinhas para o próprio consumo, viu o pesadelo bater à sua porta quando algumas de suas aves começaram a adoecer. Ele logo identificou os sinais de algo grave: a temida doença de Newcastle, uma ameaça capaz de dizimar uma criação inteira em questão de dias. “Eu tinha um galo que já estava quase morto”, conta ele. A situação parecia sem saída – até que ele descobriu o Imuno Aves, distribuído pela empresa A Ilha em todo o Brasil.

Com apenas duas aplicações do medicamento, o galo de Herondes, que já estava dado como perdido, voltou à vida. “Foi impressionante”, lembra o produtor. Animado com o resultado, ele decidiu usar o Imuno Aves em outras galinhas afetadas. O que aconteceu? Todas se recuperaram, e hoje, Herondes não abre mão desse aliado poderoso na sua chácara. “Agora, eu não fico sem o Imuno Aves. Ele salvou minha criação e minha tranquilidade”, afirma.



E por que essa história importa para você? Porque o Imuno Aves não é só uma solução para emergências – é a segurança que todo criador sonha em ter ao alcance das mãos. Desenvolvido para tratar infecções bacterianas e viróticas das vias aéreas, diarreias, artrites e até problemas de pele, ele é indicado para aves ornamentais, galinhas caipiras como as de Herondes, aves comerciais de corte e postura, matrizeiras e avozeiras. Em outras palavras: seja qual for o tamanho ou o tipo da sua criação, o Imuno Aves foi feito para proteger o que você construiu.

Pense nisso: quantas vezes você já se preocupou com a saúde das suas aves, com aquelas doenças que aparecem do nada e ameaçam levar tudo embora? O Imuno Aves é como um escudo invisível, pronto para agir no momento em que você mais precisa. E o melhor: é distribuído pela A Ilha, uma empresa que leva essa solução a criadores de norte a sul do Brasil, provando que qualidade e confiança podem, sim, estar ao seu alcance.

Herondes já tomou sua decisão – ele escolheu proteger sua criação e nunca mais passar pelo medo de perder tudo. E você? Vai esperar a próxima crise chegar ou vai agir agora para garantir a saúde das suas aves? O Imuno Aves está waiting for you – porque sua criação merece o cuidado de quem entende do assunto. Adquira já o seu e sinta a diferença que Herondes sentiu. Afinal, uma criação saudável é sinônimo de uma vida mais tranquila – e isso não tem preço.

