Tumulto em festa de Halloween deixa 146 mortos na Coreia do Sul

Pelo menos 146 pessoas morreram em um tumulto em Seul, Coreia do Sul, após uma multidão se concentrar em um distrito central da cidade para festividades do Dia das Bruxas(Halloween), na noite deste sábado (29), disseram autoridades do Corpo de Bombeiros.

Outras 150 pessoas ficaram feridas no esmagamento no distrito de Itaewon, em Seul, disse Choi Sung-beom, chefe do Corpo de Bombeiros de Yongsan.

Muitos dos feridos estavam em estado grave e recebendo tratamento de emergência, disseram as autoridades.

O fato ocorreu por volta das 22h20, no horário local. Um grande número de pessoas ficou presa em um beco durante as festividades, disse Choi. Muitas usavam máscaras e fantasias de Halloween.

Muitas das vítimas eram mulheres na faixa dos 20 anos, acrescentou Choi.

Testemunhas descreveram cenas caóticas momentos antes do ocorrido, com a polícia tendo problemas para manter o controle da multidão.

