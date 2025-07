Praia de Cachoeira Dourada | Foto: Paulo Braga – Arquivo/Tudo Em Dia

Cachoeira Dourada, Minas Gerais. Um grave acidente registrado na tarde deste domingo (27.jul.25), por volta das 16h, tirou a vida de um banhista na Prainha de Cachoeira Dourada, no Pontal Triângulo Mineiro. O homem, 31 anos, mergulhou nas águas do Paranaíba, e ao retornar à superfície, foi atingido pela hélice de uma lancha enquanto nadava com amigos no Rio Paranaíba.

Apesar dos esforços de populares e equipes médicas, o homem não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A vítima é Alisson de Andrade Ribeiro, e estava em Cachoeira Dourada à passeio, junto com amigos de Ituiutaba.

Alisson de Andrade Ribeiro estava com os amigos em Cachoeira Dourada-MG

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor da embarcação estava em passeio com familiares e amigos. Ao retornar para o ponto de embarque e desembarque, já em baixa velocidade, um barulho incomum alertou os ocupantes da lancha. Ao verificarem, constataram que haviam atingido uma pessoa na água.

A vítima foi retirada com o auxílio de um condutor de jet ski e levada até um tablado na margem do rio. Equipes de emergência realizaram manobras de reanimação por cerca de 30 minutos, mas, infelizmente, o óbito foi confirmado às 16h35.

Os relatos apontam para uma tragédia sem intenção, mas com consequência fatal.

Segundo a Polícia Militar, o condutor da lancha não possuía habilitação náutica (Arrais Amador) e se recusou a realizar o teste de alcoolemia.

A embarcação e a carretinha de transporte foram apreendidas e levadas a um pátio credenciado em Ituiutaba (MG).

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial de Minas Gerais, instaurou Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades.

O condutor da lancha foi encaminhado à Delegacia de Plantão, onde recebeu atendimento médico e passou por exame de corpo de delito.