UAI Praça Sete recebe novos serviços do Detran-MG

A Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça Sete, localizada no Centro de Belo Horizonte , começou nesta semana a atender mais serviços relacionados ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).

Agora o Posto UAI Praça Sete vai responder às demandas relacionadas ao primeiro emplacamento, segunda via do Certificado do Registro de Veículo (CRV), transferência de propriedade, transferência de jurisdição, alteração de dados e baixa de veículos.

Esses serviços eram prestados anteriormente na Divisão de Registro de Veículos (DRV), no Bairro Nova Gameleira, na Região Oeste da capital. A unidade já realizava outros serviços do órgão, como prova eletrônica de legislação, entrega de Carteira Nacional de Trânsito (CNH) e Coordenação de Infrações e Controle do Condutor (CICC).

Lucas Vilas Boas, superintendente Central de Canais de Atendimento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), órgão responsável pela coordenação das UAIs, explica que a mudanças ocorrem em funçõ da da estrutura dos os postos UAI, que já atendem outras demandas dos cidadãos, facilitando o acesso aos serviços públicos e aumentando a comodidade da população.

Ele ainda comenta que a mudança é benéfica por tornar o uso mais eficiente dos recursos públicos, amenizando os gastos. No futuro, a tendência é que outros serviços do Detran-MG sejam disponibilizados na UAI Praça Sete gradativamente.

"Em breve começaremos a ofertar outros serviços relacionados a emplacamento, serviços de taxa, liberação de veículos apreendidos, além de pesquisas, atualização de informações veiculares e emissões de certidões", comenta.

Com os novos serviços incorporados ao Posto UAI da Praça Sete, a previsão é que sejam realizados aproximadamente 900 atendimentos relacionados às novas demandas, por dia.

Como realizar o agendamento

site do Detran-MG. Os atendimentos são realizados na unidade apenas com agendamento prévio, feito gratuitamente nos canais oficiais do Governo de Minas – Portal MG , terminais de auto-atendimentos, aplicativo MG App

Lembrando que diversos serviços também são oferecidos em formato digital nesses canais citados, não sendo necessário comparecer presencialmente às unidades.