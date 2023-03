Uberaba: raio atinge quadra onde grupo de amigos jogava bola na chuva

Um raio atingiu a quadra em que um grupo de cerca de 20 amigos jogava bola, em Uberaba (MG), na segunda-feira (27).

Eles integram o Rock Gol Uberaba, coletivo de fãs de rock que se reúne para jogar futebol. À reportagem, um dos participantes contou que o grupo tem o costume de filmar as partidas. "Começou a chover muito forte e o pessoal continuou a jogar", disse o advogado Anderson Félix.

Ninguém ficou ferido. "Na hora, a gente ficou muito assustado. Começamos a correr e gritar para o pessoal sair da quadra. Foi todo mundo para baixo de uma casinha que tinha lá", disse Anderson."

A primeira reação foi de livramento, mas depois a gente riu da situação", disse o advogado. Ele disse que os amigos jogam todas as segundas-feiras e destacou a importância de não se arriscar em atividades embaixo de chuva.

Dois raios no mesmo lugar?

O professor de educação física Renato Vieira, que também faz parte do time, relatou à reportagem ter testemunhado dois raios nas proximidades. "O primeiro caiu dentro do campo, o outro na rua, a 200 metros", afirmou.

"Sempre tem uma energia a mais", brincou o integrante do Rock Gol Uberada Eduardo Fernandes. "Agora falando sério, fora o susto, evitem jogar bola quando estiver chovendo muito ou relampeando", alertou o empresário por suas redes sociais.

Antonio Saraiva, pesquisador do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), orienta que, durante chuvas, o mais recomendável é se abrigar em locais fechados. Locais como árvores, cercas e outras estruturas metálicas, como veículos, atraem raios e devem ser evitados.

"Raramente uma pessoa é atingida diretamente por um raio. Na maior parte dos casos, as pessoas são atingidas por correntes indiretas. A radiação do raio se propaga pela praia, tanto pela água como pelo chão e, ao atingir a pessoa, produz o efeito conhecido como diferença de potencial, fazendo com que ela seja eletrocutada", afirma o pesquisador.