Uberlândia: caminhão roubado, carregado com carne, é apreendido

Caminhão estava carregado com 16 toneladas de carne | Foto: PMMG/Divulgação

Uberlândia, Minas Gerais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um caminhão roubado, carregado com 16 toneladas de carne, na última quarta-feira. O caminhão foi recuperado no Morada Nova, em Uberlândia. Também foi encontrada uma carga roubada de vinho no local.

Bandidos armados abordaram o motorista que vinha de Cascavel (PR), na BR-153, próximo a Frutal — a ação criminosa ocorreu na noite da última terça-feira (08.nov.22).

O motorista do caminhão foi rendido e amarrado, mas conseguiu se soltar na manhã de quarta-feira.

Um suspeito, 37 anos, foi preso suspeito de participar do crime ao escoltar o veículo roubado. Ele tem passagens pela polícia e apresentou documento falso quando abordado.

A polícia ainda busca por outros suspeitos e acredita que o grupo que realizou os dois roubos faz parte de uma quadrilha.