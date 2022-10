Uberlândia e Uberaba: extrema pobreza cresce 48% em 1 ano e atinge 74 mil pessoas

Extrema pobreza aumentou de forma expressiva em duas das mais importantes cidade do Triângulo — Foto: Reprodução

Duas das mais importantes cidades do Triângulo Mineiro, Uberlândia e Uberaba, registram números alarmantes no crescimento da pobreza extrema. As informações são do CadÚnico, ou seja, do próprio Governo Federal.

Segundo os dados, as duas cidades tiveram um aumento de 48% da pobreza extrema em apenas 1 ano. O número de pessoas que vivem com até R$89 mensais chegam a 74 mil, sendo 46 mil em Uberlândia e 28 mil em Uberaba.

Com apenas R$0,01, cidadão deixa de ser considerado extremamente pobre

Outro número que também cresceu no período em ambas cidades foi o de pessoas em situação de pobreza (com renda mensal por pessoa entre R$89,01 e R$ 178). O aumento, considerando as duas cidades, foi de 27%.

Pobreza extrema em Uberlândia e Uberaba subiram acima da média do estado de Minas Gerais e do Brasil

Em agosto de 2021 o Brasil tinha a triste marca de 41,5 milhões de brasileiros em situação de extrema pobreza. Um ano após o registro, o país tem 48,3 milhões de pessoas extremamente pobres — um aumento de 16,3%.

Em Minas Gerais o aumento foi de 17%.