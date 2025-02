Flamengo goleou a Portuguesa-RJ pelo Campeonato Carioca

(foto: Gilvan de Souza / CRF)

Uberlândia, 5 de fevereiro de 2024 – O Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, foi palco de uma noite histórica para o Flamengo nesta quarta-feira (5). Diante de 16.396 torcedores, o time rubro-negro aplicou uma goleada de 5 a 0 na Portuguesa-RJ, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca.

O Flamengo, que entrou em campo com um time quase todo reserva, mostrou domínio desde o início da partida. Aos 36 minutos do primeiro tempo, Juninho abriu o placar após cabecear um rebote do travessão, após chute forte de Arrascaeta. O uruguaio, aliás, foi um dos destaques da noite, marcando o terceiro gol do Mengão de pênalti, aos 12 minutos do segundo tempo. Esse foi o 74º gol de Arrascaeta com a camisa rubro-negra.

Antes disso, Luiz Araújo havia ampliado a vantagem aos 11 minutos do segundo tempo, aproveitando um rebote após defesa do goleiro Douglas Borges. O quarto gol veio aos 24 minutos, com Matheus Gonçalves finalizando após bela jogada pela direita e passe de Arrascaeta. Já nos minutos finais, Wallace Yan, de apenas 18 anos, completou a goleada ao marcar o quinto gol, consolidando uma atuação irrepreensível do time comandado por Vítor Pereira.

Com o resultado, o Flamengo assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Carioca, somando 13 pontos. A equipe agora se prepara para uma sequência de clássicos na Taça Guanabara: Fluminense (8/2), Botafogo (12/2) e Vasco (15/2).

Arrascaeta celebra vitória e torcida de Uberlândia

Após o jogo, Arrascaeta destacou a importância da vitória e o apoio dos torcedores presentes no estádio. “Receber o carinho de torcedores de Uberlândia e região em uma noite tão feliz para o Flamengo foi emocionante. Nossa equipe só tem a agradecer”, afirmou o meia, que foi ovacionado pela torcida durante toda a partida.

Domínio rubro-negro e estreia de Danilo

O Flamengo controlou a partida desde o início, mantendo a posse de bola e pressionando a Portuguesa-RJ em seu campo de defesa. Apesar de algumas investidas da Lusa, o time rubro-negro não deu chances ao adversário e construiu a vitória com eficiência. Outro ponto positivo foi a estreia como titular do lateral Danilo, que mostrou segurança e contribuiu para a solidez defensiva da equipe.

Ações sociais e combate ao Aedes aegypti

Além do espetáculo em campo, o jogo também teve um propósito social. A arrecadação de litros de leite durante o evento será revertida para ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. A iniciativa reforça o engajamento do clube e da torcida em causas importantes para a sociedade.

Próximos desafios

Com a liderança provisória do Carioca, o Flamengo agora se volta para uma sequência de clássicos decisivos. O primeiro será contra o Fluminense, no próximo sábado (8), no Maracanã. A equipe rubro-negra chega embalada pela goleada e pela confiança de quem sabe que pode contar com seu elenco, seja com titulares ou reservas, para seguir em busca de títulos.