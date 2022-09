Viatura dos bombeiros | Foto: Reprodução

Uberlândia, Minas Gerais. Um homem foi atropelado por um carro no início da manhã desta quarta-feira (28), na avenida Rondon Pacheco, em Uberlândia.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi resgatada com traumatismo cranioencefálico grave, com ferimento na parte dorsal da cabeça.

O homem foi intubado pela equipe médica e levado ao Pronto Socorro da Universidade Federal de Uberlândia (PS-UFU).