Uberlândia: morre jovem arremessado de carro em acidente na BR-050

Richard Prado dos Santos, de 25 anos, morreu após acidente na BR-050 — Foto: Reprodução/Facebook



Uberlândia, Minas Gerais. O passageiro de um veículo de passeio que foi arremessado do veículo em um acidente registrado no último domingo (06.nov.22), não resistiu aos ferimentos e morreu. Como noticiado pelo Tudo Em Dia, o passageiro havia ficado gravemente ferido após o veículo em que viajava ter se chocado violentamente contra um caminhão. O acidente ocorreu por volta das 05h50 de domingo.

O jovem, 25 anos, foi identificado como Richard Prado dos Santos. Richard era de Araguari.

Outros 3 ocupantes do veículo de passeio acidentado ficaram feridos. A concessionária Eco050 procedeu com os primeiros socorros no local do acidente.

Segundo informações dos bombeiros à imprensa, o motorista do caminhão informou que seguia no sentido Araguari-Uberlândia quando o carro, totalmente desgovernado no sentido contrário, invadiu a pista e bateu de frente com o caminhão. O caminhoneiro não teve ferimentos.

O sepultamento do jovem está marcado para ocorrer nesta segunda-feira (7.nov.22).