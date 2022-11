Uberlândia: neto esfaqueia avô durante briga para defender a avó

giro Imagem de viatura da PMMG em Capinópolis

Uberlândia, Minas Gerais. Um homem de 50 anos foi esfaqueado pelo neto de 10 anos durante uma briga. O menino defendia a avó, de 47 anos. O caso foi registrado na sexta-feira (11.nov.22), no Jardim Ipanema II, em Uberlândia.

O homem estava separado da mulher há seis meses — ambos viveram juntos por cerca de 22 anos. No dia do fato, o homem foi até a casa da ex-mulher para dizer que não queria vê-la com outro homem. Em dado momento, o homem, que apresentava sinais de embriaguez, xingou e deu socos na ex-mulher.

Ao presenciar a agressão à avó, e com o objetivo de defendê-la, o menino pegou uma faca com lâmina de 20 centímetros e atingiu o ombro do avô. O homem chegou a desmaiar.

Após ser encaminhado e atendido em uma unidade médica, o homem de 50 anos foi preso em flagrante por violência doméstica.

Após o ocorrido, o pai da criança foi até o local e levou o menino embora. Segundo a PM, ele não levou o filho para a delegacia para preservá-lo.

Já o avô foi levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). Conforme o boletim de ocorrência, ele não corre risco de morte e ficou em observação no hospital sob escolta, antes de ser preso. A mulher não teve ferimentos.