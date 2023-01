Uberlândia: oficinas gratuitas de produção audiovisual são oferecidas

O programa Usinas Culturais abre inscrições para oficinas gratuitas de produção audiovisual em Uberlândia. As vagas são distribuídas entre nove oficinas ministradas no Centro Municipal de Cultura.

As oportunidades priorizam jovens negros até 29 anos e mulheres negras em situação de vulnerabilidade, com preenchimento geral em vagas ociosas. As inscrições são por meio de formulário online e o prazo muda de acordo com o curso.

As nove oficinas têm cargas horárias específicas, duração média de dois a quatro meses e serão dadas na manhã, tarde e noite a partir de fevereiro. Os interessados podem se inscrever em mais de uma oficina e não serão prejudicados por conflito de horários.

Confira abaixo os cursos, os prazos de inscrição, os horários e a duração total.

Centro Municipal de Cultura de Uberlândia — Foto: Prefeitura de Uberlândia/Divulgação

Introdução a linguagem cinematográfica – teórica e experimental em coletivo – ficção, documentos, clips e publicitários

Turma 1 – Inscrições até 27/01, quartas-feiras, das 13h às 17h, aulas de 01/02 a 26/04

Turma 1 – Inscrições até 17/01, quartas, das 18h às 21h, aulas de 01/02 a 03/05

Turma 2 – Inscrições até 07/02, terças, das 13h às 16h, aulas de 07/02 a 09/11

Turma 1 – Inscrições até 27/01, quintas, das 19h às 22h, aulas de 02/02 a 11/05

Turma 2 – Inscrições até 27/01, sextas, das 14h às 17h, aulas de 03/02 a 19/05

Turma 1 – Inscrições até 27/01, quintas, das 14h às 17h, aulas de 02/02 a 27/04

Turma 1 – Inscrições até 01/02, segundas-feiras das 7h30 às 10h30, aulas de 06/02 a 17/04

Turma 1 – Inscrições até 01/02, segundas, das 13h às 17h, aulas de 06/02 a 15/05

Turma 2 – Inscrições até 01/02, terças, das 18h às 22h, aulas de 07/02 a 09/05

Turma 1 – Inscrições até 27/01, sextas, das 9h às 12h, aulas de 03/02 a 12/05

Turma 2 – Inscrições até 01/02, segundas, das 19h às 22h, aulas de 06/02 a 08/05

Turma 1 – Inscrições até 27/01, quartas, das 8h às 11h, aulas de 01/02 as 12/04

Turma 1 – Inscrições até 27/01, quintas, das 8h30 às 11h30, aulas de 02/02 a 04/05

Turma 2 – Inscrições até 01/02, terças, das 8h30 às 11h30, aulas de 07/02 a 09/05

Além das turmas desse primeiro período, mais turmas serão oferecidas ao longo do ano. Para mais informações, está disponível o telefone (34) 3236-8011 – Setor de Audiovisual ou pelo e-mail: [email protected]