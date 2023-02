Uberlândia: PM desarticula laboratório de drogas no bairro São Jorge

Laboratório de drogas no São Jorge em Uberlândia | Foto: Divulgação/PMMG

Uberlândia, Minas Gerais. Uma operação da Polícia Militar (PM) resultou na desarticulação de um laboratório de drogas no Bairro São Jorge na última quarta-feira (01.jan.23).

Militares realizavam patrulhamento na região e avistaram dois homens saindo de uma casa em uma moto. Ao se aproximarem, o condutor do veículo atirou algo no chão.

Conforme a ocorrência, a polícia realizou uma busca na residência, onde encontrou três barras de crack, uma vasilha com pedras de crack, 14 pedras de crack, uma vasilha com cocaína, dois sacos com cocaína, 68 comprimidos de cafeína, além de ferramentas usadas na produção e preparação das drogas.

Os dois jovens de 21 e 23 anos foram presos e encaminhados para a Polícia Civil, e a moto apreendida.