Uberlândia Shopping movimenta vendas de Natal com sorteio de um Kia Stonic 0km

Haverá o sorteio de um Kia Stonic 0km

Começar o ano de carro novo é um sonho de muitas pessoas. No Uberlândia Shopping essa chance é real. Para fomentar as vendas na reta final de 2022 e início de 2023, o centro de compras tem atraído os clientes com diversas atrações como decoração especial, presença do Papai Noel, embrulho gratuito de presentes e sorteio de um Kia Stonic 0km.

Para concorrer, a cada R$ 400,00 em compras, o cliente deve cadastrar as notas fiscais no site do empreendimento (www.uberlandiashopping.com.br) ou na central de trocas, localizada no piso 2, em frente à Carmine, no horário de funcionamento do Shopping. A promoção vai até o dia 8 de janeiro de 2023.

De acordo com Rômulo Rocha, superintendente do Uberlândia Shopping, segundo as estimativas divulgadas pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), os shoppings devem ter uma alta nominal de 4% neste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, o setor deve movimentar R$ 5,5 bilhões até o dia 25 de dezembro. “Temos tido um grande volume de clientes e esse movimento deve aumentar ainda mais nessa semana que antecede o Natal”, conta Rômulo.

Serviço exclusivo de embrulho de presente

Para a comodidade de seus clientes, o empreendimento ainda aposta em serviço exclusivo de embrulho dos presentes. O serviço poderá ser utilizado mediante a apresentação do cupom fiscal, que valida a compra feita no empreendimento. Promotoras farão embalagens diferenciadas para que a surpresa de Natal se torne ainda mais especial. O balcão de embrulho de presentes está no piso1, em frente à Samsung, e funciona no horário do shopping até o dia 24 de dezembro. O atendimento é por ordem de chegada.

Horário diferenciado

O Papai Noel está à disposição para tirar fotos e receber as cartinhas com pedidos de presentes de segunda à sexta, das 16h às 22h. Na véspera de Natal, 24, o Papai Noel atenderá das 10h às 17h.

Para facilitar as compras, o Uberlândia Shopping também está com horário de funcionamento diferenciado.

Dias 21, 22 e 23 de dezembro – 10h às 23h

Dia 24 – 10h as 18h

Dia 25 – lojas fechadas e praça de alimentação abertura facultativa

De 26 a 30 – 10h às 22h

Dia 31 – 10h às 18h

Dia 1o de janeiro – lojas fechadas e praça de alimentação abertura facultativa.