UFMG faz parte do top 2,5% melhores faculdades, aponta estudo internacional

O Centro de Ranking Mundial de Universidades (CWUR) mapeou as 2 mil melhores instituições de ensino superior no mundo. O levantamento leva em conta quatro áreas para a classificação: o sucesso acadêmico de ex-alunos, empregabilidade, distinções do corpo docente e pesquisas realizadas. A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) conquistou a qualificação de 503º melhor centro de ensino, posição que a coloca dentro dos top 2,5% globais.

Na lista, nenhuma instituição brasileira ficou entre as 100 melhores, e a UFMG está na posição de sexta melhor dno país. A colocação não mudou desde a última pesquisa, de 2021-2022, apesar de sua pontuação ser 0.1 maior em 2023. O aumento na nota total é em razão do crescimento do índice de empregabilidade.

No ranking, as primeiras colocações são de instituições estadunidenses: a Universidade de Harvard, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e a Universidade de Stanford. Aliás, nas 10 melhores posições estão oito instituições estadunidenses e duas inglesas.

Recomposição do orçamento

A respeito do resultado do levantamento, o Ministério da Educação (MEC) informou à Agência Brasil que o trabalho atual é de recomposição do orçamento da pasta, que sofreu perdas no governo anterior e atua para diminuir os efeitos da pandemia que atingiu todas as dimensões do ensino no país.

O MEC ainda acrescentou que todas as ações implementadas têm como finalidade ampliar as oportunidades de acesso e permanência dos jovens na educação superior. “Neste ano, já foram anunciados R$ 2,44 bilhões em investimentos para fortalecer a educação superior e o ensino profissional e tecnológico público no país, recuperando a tendência de cortes e contingenciamentos dos últimos anos”.

Avaliação

Para o pesquisador Fabrício Garcia, sócio-fundador da plataforma Qstione, o Brasil precisa aperfeiçoar os sistemas de avaliação do ensino superior. "A avaliação é muito importante para que a gente tenha indicadores mais claros sobre o que tá acontecendo no ensino superior”, disse. Uma ferramenta que existe nesse momento é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). O problema, segundo enfatiza o professor, é que o universitário não tem sido estimulado a fazer uma boa prova. “A responsabilidade, muitas vezes, fica apenas nas costas da instituição de ensino. Isso dificulta conhecer o que está bom e o que precisa melhorar.”

Confira as 10 melhores universidades do mundo, segundo o ranking:

Universidade Harvard (EUA) Instituto Tecnológico de Massachusetts (EUA) Universidade de Stanford (EUA) Universidade de Cambridge (Inglaterra) Universidade de Oxford (Inglaterra) Universidade de Princeton (EUA) Universidade de Chicago (EUA) Universidade de Columbia (EUA) Universidade da Pensilvânia (EUA) Universidade de Yale (EUA)

As 10 Melhores colocações entre as brasileiras: