Um pescador morre e outro desaparece durante o fim de semana em Minas

Os bombeiros estão nas buscas pelo pescador, de 69 anos, que passou mal e se afogou no Rio das Mortes, em Nazareno, na Zona da Mata mineira. O caso aconteceu no domingo (19/3) pela manhã. Desde então, os agentes estão procurando o corpo.

A dificuldade do resgate é porque a área em que o pescador se afogou é de correnteza, o que dificulta o trabalho dos mergulhadores. A reportagem do Estado de Minas conseguiu um vídeo que mostra como estava a situação do Rio da Morte no início da tarde desta segunda-feira (20/3).

“Nosso objetivo é trabalhar em consonância com o que já foi feito ontem, sempre focando nos pontos de maior possibilidade de a vítima ter ficado presa, como remansos e galhadas”, explicou o sargento Brighenti, que está chefiando a equipe de buscas.

A previsão é que os bombeiros continuem o trabalho até o início da noite. Caso o corpo não seja encontrado, as buscas vão retornar nesta terça-feiras (21/3).

Pescador morreu afogado em represa

Outro caso que aconteceu nesse fim de semana foi na Represa de Três Marias, próximo da Hidrelétrica de mesmo nome, localizada na Região Central de Minas. Um homem, de 44 anos, fazia um acampamento de pesca com amigos quando se afogou.