Uma pessoa morre e 9 ficam feridas em desabamento de laje no Rio

A laje de uma casa desabou no início da tarde de hoje (20) na Avenida do Imperador, no distrito de Mauá, município de Magé, na Baixada Fluminense, deixando um morto e nove feridos.

A prefeitura informou, por meio de nota, “que foi acionada no começo desta tarde para prestar socorro às vítimas de um acidente com uma laje na Avenida do Imperador, no distrito de Mauá, que infelizmente gerou um óbito e nove feridos”.

Segundo a prefeitura, foram enviadas quatro ambulâncias do Serviço de Assistência Médica de Urgência (SAMU) para o local e equipes das secretarias de Defesa Civil e Infraestrutura prestam toda assistência às vítimas desde que foram informadas sobre o acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as pessoas participavam de uma festa na laje e devido ao peso a estrutura desabou. Os feridos foram encaminhados por populares para o hospital municipal da cidade.