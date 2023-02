Uma pessoa morre em acidente entre carro e carreta na BR-251

Um homem, de 62 anos, morreu em um acidente entre carro e carreta nesse domingo na BR-251, na zona rural de Salinas, Região Norte de Minas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um Fiat Uno seguia sentido Bahia quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu de frente com a carreta, que vinha no sentido contrário.

O carro capotou e a carreta ficou tombada à margem da rodovia.

A morte do motorista do carro foi confirmada pelos médicos do Samu. Uma mulher, de 68 anos, que estava no banco do passageiro, foi resgatada consciente mas confusa, com fratura na face.

O condutor da carreta, de 40 anos, foi retirado das ferragens consciente e orientado.

As vítimas foram atendidas pelas equipes do Samu e levadas para o Hospital Municipal de Salinas, Oswaldo Prediliano.

Os militares isolaram o local do acidente até a chegada da Polícia Rodoviária Federal e do perito da Polícia Civil.

A rodovia precisou ser interditada por cerca de duas horas nos dois sentidos.