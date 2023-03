Universitário sobrevive a capotamento, mas morre atropelado por ônibus

Um universitário de 20 anos morreu atropelado por um ônibus na rodovia BR-050 depois de sobreviver a um capotamento no Município de Araguari . Marcos Vinícius Moraes Silva estava sozinho em seu carro.

De acordo com concessionária Eco050, que administra o trecho da rodovia, inicialmente não se sabia do capotamento. O primeiro registro foi do atropelamento da vítima, na altura do KM 45.

A vítima foi socorrida pela ambulância da concessionária e encaminhada em estado grave ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

Posteriormente, a viatura de inspeção da concessionária encontrou um veículo capotado no km 44 da BR-050. Após relatos de testemunhas, foi verificado que o veículo estava sendo conduzido pela vítima da ocorrência anterior.

Foi aí que se descobriu que o homem sobreviveu ao primeiro acidente e, ao sair do carro e ir em direção à pista, acabou atropelado.

Não se sabe o que motivou o universitário a se dirigir à rodovia.