Urna de grãos de antigos povos indígenas é encontrada em Perdizes

Márcia e a equipe orientada por ela na extração da urna — Foto: TV Integração/Reprodução

Uma urna indígena foi recuperada na comunidade rural de São José de Antinhas, localizada em Perdizes, Minas Gerais. Este artefato foi inicialmente descoberto há um ano pelo serviço de patrolamento da Prefeitura, durante a manutenção da estrada vicinal do distrito.

A relevância desta descoberta arqueológica reside na sua capacidade de contribuir com novos estudos científicos sobre a presença indígena na região.

É importante destacar que esta não é a primeira urna desse tipo a ser encontrada na cidade.

Dentro da urna, de formato globular, foram descobertos vestígios de artefatos usados especificamente por homens de culturas indígenas. Estes vestígios incluem lascas, resíduos de lascamento e um tembetá em forma de lua nova, que representa um artefato simbólico usado nos rituais de transição de meninos para jovens pelos povos Kayapó meridionais.

Estes grupos indígenas ocuparam a região do Triângulo Mineiro tanto no período pré-Colonial como no período Colonial.

A primeira foi resgatada em 1998 e é datada de aproximadamente 900 anos atrás, pertencendo ao século XII.