Uruguai busca classificação para oitavas nesta sexta-feira

A seleção do Uruguai enfrenta Gana, a partir das 12h (horário de Brasília) desta sexta-feira (2), em sua última oportunidade para garantir uma vaga para as oitavas de final da Copa do Catar. A partida, válida pela terceira rodada do Grupo H, será disputada no Estádio Al Janoub.

Somando apenas um ponto após duas rodadas, a equipe celeste precisa vencer para avançar às oitavas. Já a seleção africana, que é a vice-líder da chave com três pontos, tem a possibilidade de se classificar até mesmo com um empate, mas apenas no caso de Portugal superar a Coreia do Sul.

A equipe de Cristiano Ronaldo pega os sul-coreanos no mesmo horário, mas no Estádio Cidade da Educação. A seleção portuguesa já entra em campo classificada após bater os uruguaios na última segunda (28). Já os coreanos, que ocupam a lanterna do Grupo H, precisam de uma combinação de resultados para avançarem: vitória no seu jogo e que Gana não vença o Uruguai. Se der empate ou se o Uruguai vencer, a Coreia precisará contar com o saldo de gols para se classificar.

A partir das 16h será a vez de o Grupo G ter o seu destino selado. Já classificado, o Brasil atuará com uma equipe alternativa diante de Camarões no Estádio de Lusail. A seleção brasileira é uma das únicas que seguem com 100% de aproveitamento (junto com Portugal).

Bom dia, torcedor! 🇧🇷💛 Hoje acordamos com o passaporte carimbado para as oitavas de final da Copa do Mundo. 🤩 Seguimos contando com seu apoio na jornada até a sexta ⭐️. 🗓️Nesta sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), a Seleção abrasileira enfrenta Camarões, no Estádio Lusail. pic.twitter.com/CNnANuHoyA — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 29, 2022

Aos camaroneses, que somam apenas um ponto, resta buscar a vitória além de ficar na torcida para que a Suíça não vença. Se a Sérvia ganhar, quem tiver o maior saldo de gols passa.

Já Suíça e Sérvia se enfrentam no Estádio 974. Aos suíços basta somar mais três pontos para prosseguirem na Copa do Catar.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Verônica Dalcanal.