Vacina bivalente chega em BH na segunda-feira (27)

De acordo com o calendário vacinal determinado pelo Ministério da Saúde, a Prefeitura de BH vai iniciar, na próxima segunda-feira (27/2) a vacinação contra a Covid-19 de idosos com mais de 80 anos e de imunodeprimidos acima de 12 anos com a vacina bivalente.

A vacinação deste público acontecerá em 143 Centros de Saúde da capital.

A dose da vacina bivalente será aplicada naqueles que já tiverem finalizado, pelo menos, o esquema primário de duas doses da vacina monovalente, ou seja, aqueles que já tomaram a primeira e a segunda dose – respeitando o intervalo mínimo de 4 meses de intervalo entre a última dose.

O imunizante bivalente aumenta a proteção contra as cepas já identificadas do coronavírus, incluindo a variante Ômicron.

A imunização com a vacina bivalente não acontecerá nas unidades onde está sendo realizada a vacinação infantil, que são: Centro de Saúde Barreiro de Cima (Barreiro), Centro de Saúde Conjunto Santa Maria (Centro-Sul), Centro de Saúde Marco Antônio de Menezes (Leste), Centro de Saúde São Paulo (Nordeste), Centro de Saúde Carlos Prates (Noroeste), Centro de Saúde Aarão Reis (Norte), Centro de Saúde Betânia (Oeste), Centro de Saúde Dom Orione (Pampulha) e Centro de Saúde Paraúna (Venda Nova). Os locais e horários de vacinação podem ser conferidos no portal da Prefeitura

Confira os requisitos para tomar a vacina bivalente

Para os idosos com 80 anos e mais, é imprescindível a apresentação de documento de identidade com foto e CPF, além do cartão de vacinas e não ter tido covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, devem receber a vacina bivalente, as pessoas imunossuprimidas nas condições abaixo:

Imunodeficiência primária grave;

Quimioterapia para câncer;

Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras;

Pessoas vivendo com HIV/Aids;

Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias;

Uso de drogas modificadoras da resposta imune, como Metotrexato, Leflunomida, Micofenolato de mofetila, Azatiprina, Ciclofosfamida, Ciclosporina, Tacrolimus, 6-mercaptopurina, Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe) Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe).

Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias;

Pacientes em hemodiálise;

Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

Para os imunossuprimidos, é preciso seguir as seguintes orientações no momento da vacinação:

Apresentar o cartão de vacinação;

Apresentar documento de identificação com foto e CPF;

Não ter tido covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias;

Apresentar um comprovante, podendo ser utilizado: laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID da doença ou condição de saúde (emitidos em até 12 meses antes da data da vacinação), assinado e carimbado, em versão original.

