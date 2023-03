Vacina bivalente: idosos de BH reclamam das filas, mas comemoram vacinação

A estreia da dose bivalente da vacina contra a COVID-19 para o público acima de 70 anos nos postos de saúde de Belo Horizonte , nesta segunda-feira (6/3) foi motivo de muita ansiedade e também de reclamação. Idosos denunciam longas filas e muito tempo de espera.

No Centro de Saúde Santa Rita de Cássia, no bairro São Pedro, Região Centro-Sul de BH, a reclamação foi o tempo de espera na fila. Contudo, foi reconhecida como um "sacrifício necessário" pela importância da vacina.

Leila da Piedade, de 70 anos, aposentada, afirmou que ficou duas horas esperando sua vez. “Passei duas horas aqui dentro, não estava aguentando mais. Tenho problemas nos joelhos e isso me causa muita dificuldade de andar e de ficar em pé. Mas mesmo assim vim, é muito importante se vacinar”, comentou.

Roberto Baeta, de 81, aposentado, também estava no Centro de Saúde com a mlher, Maria do Carmo, de 77. Ambos relataram a ansiedade pelo momento. “Eu queria tomar a polivalente, mas essa ainda não tem”, brincou o Baeta, comentando a importância de ter o esquema vacinal em dia. “Estou há meia hora na fila, mas tem que fazer o sacrifício”, disse, em seguida.

“Vale a pena enfrentar a fila para imunizar”, completou Maria do Carmo. “Estamos aqui para nos prevenir, que é a função da vacina. É importante demais”, disse o marido. “Tomo todas as vacinas recomendadas” afirmou com orgulho.

*Estagiária sob supervisão