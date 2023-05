Vacina da gripe começa a ser aplicada em farmácias de BH; saiba quais

A partir desta quinta-feira (4/5 ), as pessoas convocadas para receber a vacina da gripe poderão receber as doses em farmácias de Belo Horizonte . As aplicações serão feitas, de forma gratuita, em 14 farmácias da rede Drogarias Pacheco, 10 unidades da Drogaria Araújo e em outras 10 unidades da Droga Clara.