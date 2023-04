Vacinação de público geral contra meningite C é suspensa mais cedo em BH

A vacinação contra a meningite C para o público geral em Belo Horizonte foi encerrada antes da data prevista. Isso porque as doses disponíveis para a imunização dos grupos não prioritários acabaram antes do fim da ação, nesta sexta-feira (28/4).

Mesmo com o fim das doses do público geral, a vacinação das crianças continua na capital. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a partir da próxima semana, crianças e adolescentes não imunizados contra a meningite C poderão tomar as doses faltantes.

Além disso, os trabalhos da área de saúde, que ainda não se imunizaram, podem se vacinar até julho deste ano.

A vacinação do público geral aconteceu após a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) disponibilizar doses remanescentes. Desde a ampliação temporária do público-alvo, no fim de março, mais de 250 mil doses foram aplicadas.

meningite meningocócica é causada pela bactéria Neisseria meningitidis (meningococo), caracterizada por ser uma infecção das membranas que recobrem o cérebro. O sorogrupo mais frequente no país é o C, e, por isso, a vacina foi incluída em 2010 no Calendário Nacional de Vacinação da Criança, pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Desde então, o número de casos de todos os tipos de meningite caiu quase três vezes no país, e o de casos do tipo C diminuiu quase quatro vezes.

Entre os sintomas da doença está, principalmente, a rigidez na nuca – quando a pessoa não consegue encostar o queixo no tórax, não por dor, mas por rigidez. Além disso, febre, dor de cabeça, mal-estar, náusea e vômitos, sensibilidade à luz, dores intensas ou dores nos músculos, articulações, peito ou barriga, manchas na pele, respiração rápida e calafrios são indícios de meningite.

Além da letalidade, as sequelas da doença também podem causar preocupações. Entre elas estão: surdez, alterações neurológicas, amputação de membros e cicatrizes na pele.