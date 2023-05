‘Vagabundo’: troca de insultos entre vereador e síndico acaba na polícia

O pedreiro Adilson Júnior registrou Boletim de Ocorrência (BO) contra o vereador João Benedito Serapião (PL) por injúria, em Passos, Sudoeste de Minas, que o chamou de “vagabundo” em um órgão de saúde, na última segunda-feira (15/05). Serapião, por sua vez, registrou um BO nesta quarta (17/3) contra Adilson, que devolveu o insulto em áudio que circula nas redes sociais.

O pedreiro conta que Serapião deveria estar de serviço no Setor de Zoonoses, como supervisor de área, já tendo recebido denúncias a respeito do parlamentar por não cumprir o horário de trabalho e de estar no Ambulatório São Lucas. O horário do parlamentar, que é servidor público no Setor de Zoonoses da Prefeitura de Passos, é das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30. Às segundas-feiras, ele entra às 7h por causa da reunião da Câmara Municipal.

Na segunda-feira (15/5), por volta das 8h15, enquanto aguardava para ser atendido do Ambulatório São Lucas, Adilson conta que Serapião chamou a secretária para tirar uma foto com ele. O pedreiro diz que não autorizou a foto, e questionou Serapião de não estar no seu local de trabalho naquele horário, ao que o vereador respondeu e chamou de “vagabundo”. Disse ainda ”que trabalha na hora que quiser”, relata o homem. Polícia Civil: vereador marca encontro com amante da esposa e o agride “Ah, seu vagabundo, falou desse jeito. E com relação à foto eu não autorizei ele a tirá-la. Eu dei bobeira, deveria ter filmado ele, mostrando a hora, tudo certinho”, disse Adilson.

Segundo o pedreiro, sempre se tem notícias de que Serapião fica no São Lucas, na parte da manhã, por volta das 8h, sendo que ele deveria estar no setor dele fiscalizando a zoonose. "Ele está sempre no São Lucas, dentro de uma sala lá, não sei o que ele fica fazendo dentro dessa sala. Eu estou reclamando porque pago os meus impostos, e todo cidadão tem o direito de questionar, porque ele é nosso funcionário, assim como vereadores, prefeito. E reforço: não autorizei essa foto, a menina que foi infeliz ao tirá-la. E ele postou no Facebook dele”, diz o usuário do SUS.

Adilson Pedro diz que vai entrar com representação no MPE (Ministério Público Eleitoral), na Justiça Federal e na Câmara. “Eu só não fui isso hoje porque estou com problemas de saúde, mas pretendo fazer essa semana ainda”, conta.