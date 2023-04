Vai viajar? Veja quais as estradas estão com pontos de interdição

Muitos aproveitam o feriado da Semana Santa para viajar. Entretanto, é necessário se atentar em relação aos pontos de interdição nas estradas mineiras.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF-MG), há interdições por causa das chuvas em diversas localidades do estado.

Sentido Belo Horizonte

Caso o motorista passe por João Monlevade, deverá estar atento a BR-262 no km 280,9, onde há uma interdição parcial por causa de uma erosão na pista. O fluxo acontece pela pista contrária.

Em Florestal, um afundamento de pista provoca uma interdição parcial. O trânsito continuará fluindo normalmente pela pista contrária. A interdição também é na BR-262, mas agora, no km 387.

O trânsito em Belo Oriente, no Vale do Rio Doce, está interditado no sentido Belo Horizonte. Na BR-381, km 229, há uma interdição do acostamento, por causa de erosão. O local está com as devidas sinalizações.

Em Bela Vista de Minas, a BR-381 no km 342 está parcialmente interditada por conta do alto risco de desabamentos.

Sentido Ipatinga

Os motoristas que passarão por Antônio Dias, deverão estar alertas para a interdição da BR 381, no km 310. O local está sinalizado e corre risco de deslizamento.

Sentido Rio de Janeiro

Na BR 040, km 745 em Santos Dumont, na Zona da Mata há um bloqueio parcial por conta de erosão. O trânsito flui com uma faixa funcionando em cada sentido.





Interdição total

A BR 459, no km 68, tem interdição total devido a erosão e afundamento de pista.