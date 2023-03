Vale começa obras de descaracterização de barragem a montante em Itabira

A barragem a montange do Dique 2 do Sistema Pontal, em Itabira, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, começou a ser desmontada nesta quinta-feira (16/3). A obra deverá ser concluída ainda este ano.

O local, que não recebe rejeitos de mineração desde 2019, é a 13ª estrutura deste estilo desativada pela Vale nos últimos quatro anos. Destas, seis foram no mesmo município.

A obra de desativação faz parte do Programa de Descaracterização de barragens a montante, metódo no qual os degraus são feitos com resíduos adensados sobre o dique inicial. Este modelo de barragem é o mais barato e o menos seguro. As barragens que romperam em Mariana e Brumadinho eram feitas desta forma.