Vale realiza simulado de emergência em Nova Lima, Rio Acima e Itabirito

A empresa de mineração Vale vai promover um simulado prático de emergência com a população das cidades de Nova Lima, Itabirito e Rio Acima. O evento contará com a participação da Defesa Civil dos munícipios e vai acontecer na próxima quarta-feira (29), às 10h.

Aproximadamente 800 pessoas que vivem na Zona de Autossalvamento (ZAS) das barragens Peneirinha, Vargem Grande, Cianita I e Capitão do Mato e dos Diques B, II, III serão contempladas pelo exercício. Segundo a Vale, a atividade é rotineira, tem caráter preventivo e deve envolver empregados próprios, terceirizados e moradores da região.

De acordo com o comunicado da companhia, no horário do simulado haverá o toque real de sirenes, no entanto, antes será emitido uma mensagem avisando que se trata apenas de um treinamento. Com o sinal sonoro, os participantes deverão seguir as rotas de fuga e se dirigir aos pontos de encontro localizados em área segura.

Leia mais: Iphan anula licença para iniciar mineração na Serra do Curral Ao ouvirem a sirene, os empregados que estejam na Zona de Autossalvamento (ZAS) e os moradores localizados na ZAS do Condomínio Solar da Lagoa devem seguir para o ponto de encontro mais próximo. Os demais residentes do Condomínio do Miguelão e dos bairros Estoril I e II podem seguir normalmente com as suas atividades, pois não estão localizados na ZAS.

O simulado, segundo a Vale, faz parte da continuidade das ações do Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM), em cumprimento da lei vigente. O objetivo é fortalecer a cultura de prevenção e orientar empregados e a população sobre como proceder nos casos de emergência envolvendo barragens.

A empresa ainda ressalta que não houve alteração na condição de segurança nas estruturas das barragens e que esses reservatórios passam por inspeções rotineiras de campo e são monitoradas de modo permanente por uma série de instrumentos e pelo Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG).