Van escolar atropela crianças em cima de passeio, em BH

Três crianças, de três anos, foram atropeladas por uma van escolar na tarde desta sexta-feira (12/5), no Bairro Monsenhor Messias, na Região Noroeste de Belo Horizonte . As vítimas estavam no passeio quando foram atingidas pelo veículo. Apesar do susto, elas tiveram apenas ferimentos leves.

Informações preliminares dão conta que o motorista da van perdeu o controle do veículo, que também colidiu com o muro de uma casa. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros , além das três crianças que estavam no passeio, as demais, que ocupavam o transporte escolar, não ficaram feridas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e encaminhou as vítimas para uma unidade de saúde. O local foi isolado.