Van pega fogo na avenida Afonso Pena

Uma Van branca pegou fogo na avenida Afonso Pena, na altura do número 3.808, próximo ao TJMG e à FUMEC, nesta quinta-feira (23/2). O Corpo de Bombeiro de Minas Gerais foi acionado por volta das 13h20.

A situação foi completamente controlada por volta das 14h25 pelos bombeiros . O proprietário da van estava no local e não se feriu.

O proprietário também recebeu orientações do Corpo de Bombeiros

Testemunhas que estavam próximas ao local afirmaram ter visto faíscas saindo por debaixo do veículo inicialmente, mas as autoridades ainda não têm certeza do que pode ter ocasionado o incêndio.

A Van ficou completamente destruída pelo fogo.

*Estagiária sob supervisão