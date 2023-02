Vasco goleia o Trem e avança para segunda fase da Copa do Brasil

O Vasco avançou para a segunda fase da Copa do Brasil após golear o Trem por 4 a 0, na noite desta quinta-feira (23) no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Com clara superioridade técnica, a equipe de São Januário iniciou a partida apostando nas bolas levantadas na área, especialmente do ponta-direita Gabriel Pec na direção do centroavante Pedro Raul.

Mas o primeiro gol da partida nasceu do outro lado, da esquerda. Aos 13 minutos o garoto Erick Marcus, de 18 anos, recebeu perto da linha lateral e avançou em direção ao gol. Se livrou de dois adversários com dribles em velocidade e bateu com violência para superar o goleiro Redson.

O Vasco continuou forçando no ataque, diante de um adversário que pouco mostrava. Com isso, conseguiu ampliar aos 28 minutos, quando lateral Lucas Piton cruzou e Pedro Raul, com enorme liberdade, escorou a bola de peito para o fundo do gol.

Porém, o lance mais bonito da partida veio após o intervalo. O veterano Nenê acertou um belo chute de fora da área, aos 15 minutos, e a bola bateu no travessão antes de morrer no fundo do gol. Um golaço do meio-campista de 41 anos. Nos acréscimos Jair marcou o quarto do Vasco em cobrança de pênalti.

Peixe classificado

A noite também foi de alegria para a torcida do Santos. Graças a gol de cabeça do zagueiro Joaquim, o Peixe bateu o Ceilândia por 1 a 0 para avançar na competição nacional.

Outros resultados:

São Luiz 1 x 0 Juventude

Humaitá 0 x 3 Coritiba

Vitória-ES 0 x 1 Remo