Vasco recebe Sampaio Corrêa para tentar confirmar acesso à Série A

Com o objetivo de confirmar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebe o Sampaio Corrêa, a partir das 21h45 (horário de Brasília) desta quinta-feira (26), pela 37ª rodada da Série B. A Rádio Nacional transmite o confronto ao vivo.

Notícias relacionadas:

Somando 59 pontos, o Cruzmaltino precisa de apenas mais uma vitória para retornar à primeira divisão nacional ainda na penúltima rodada da competição. Já para a Bolívia Querida, a motivação é de apenas terminar a disputa na melhor posição possível, pois não tem mais possibilidade de acesso, nem corre o risco de cair.

Diante de um panorama tão favorável, o técnico Jorginho falou, logo após a vitória de 2 a 1 sobre o Criciúma na última rodada, que vê o acesso muito próximo: “Desde que cheguei acreditava muito. Temos um grupo completamente comprometido, muito unido. Falta muito pouco para alcançar o nosso objetivo [o acesso]”.

Em uma partida tão importante, a equipe de São Januário tem uma certeza, contará com o apoio de sua apaixonada torcida, que esgotou os 22 mil ingressos colocados à venda.

Se o Vasco tem a conquista do acesso como o grande objetivo, o Sampaio sabe que vencer um adversário da estatura do Vasco pode servir de consolação para a equipe, que tem a permanência certa na Série B.

Bola rolando nas Laranjeiras para o último treino do Tricolor antes da partida contra o Vasco.#sampaiocorrea#boliviaquerida#centenarioscfc pic.twitter.com/oBJ4ckJP0C — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) October 26, 2022

E uma das esperanças de uma boa apresentação do Tricolor é o atacante Ygor Catatau, que marcou dois gols na vitória de 3 a 1 da Bolívia Querida no primeiro turno: “Jogar contra o Vasco em São Januário é sempre muito difícil, mas nós estamos preparados para encarar o jogo de igual pra igual. A equipe está focada para entrar em campo com muita determinação e tentar conquistar os três pontos”.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Vasco e Sampaio Corrêa com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: