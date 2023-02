Veículo tem princípio de incêndio durante abastecimento em Ituiutaba

Bombeiro cortou cabo da bateria para evitar um novo curto-circuito

Atualizado para correção da data do fato

Um veículo teve um princípio de incêndio na manhã da última terça-feira, 14.fev.23, quando era abastecido em um posto de combustível na Av. Jandiro Vilela de Freitas, em Ituiutaba, no Pontal do Triângulo.

De acordo com testemunhas, o carro estava sendo abastecido quando um cheiro de fuligem e fumaça vindo do motor foi notado. Os funcionários do posto rapidamente acionaram os bombeiros. O veículo foi empurrado até a via pública, e um extintor de incêndio foi utilizado para evitar que as chamas se espalhassem.

Os bombeiros chegaram ao local imediatamente e, após avaliar a situação, perceberam que não havia mais chamas graças ao uso efetivo dos extintores. Eles então abriram o capô do veículo e desconectaram o cabo da bateria para eliminar o risco de curto-circuito e reignição.

Por meio da ação rápida dos funcionários e dos bombeiros, o veículo foi preservado com danos mínimos, concentrados principalmente na parte elétrica e no motor. O funcionário da usina estava presente no local e ficou responsável por seus cuidados.

É importante destacar que o uso de extintores é muito eficaz no início de um incêndio.