Veículos da EBC farão ampla cobertura da posse presidencial

A posse do novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1º de janeiro, em Brasília, ganhará ampla cobertura jornalística dos diversos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Com notícias em tempo real, equipes da TV Brasil, Agência Brasil e Rádio Nacional entram no ar já pela manhã, com boletins e reportagens sobre o evento.

Para dar início à cobertura na TV Brasil, a partir das 10h, flashes a cada hora vão mostrar os últimos preparativos para a solenidade, além de trazer, por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), informações sobre a posse dos governadores eleitos nos estados.

Às 13h, começa o programa especial que vai acompanhar ao vivo a cerimônia no Distrito Federal. Os apresentadores Roberto Camargo, Renata Corsini e o comentarista político e professor Ricardo Caldas, da Universidade de Brasília, estarão nos estúdios da emissora pública na capital federal. Com análises, comentários e matérias especiais, a equipe vai conduzir a transmissão, que conta com a participação de repórteres em pontos estratégicos do evento.

Assim que a cerimônia começar oficialmente, por volta das 14h20, a TV Brasil passa a coordenar o pool de emissoras de tevê que vai mostrar todos os detalhes da solenidade: o juramento à Constituição no Congresso Nacional, os discursos do novo Presidente da República e a posse dos novos ministros de estado no Palácio do Planalto.

A Rádio Nacional também acompanhará os principais acontecimentos de Brasília durante todo o dia. A partir das 10h, o apresentador Miguelzinho Martins comanda a cobertura jornalística da posse dos governadores, que conta com boletins em tempo real, a cada 30 minutos.

A partir das 13h30, a emissora pública leva ao ar o programa especial apresentado por Valter Lima, com a participação de especialistas e transmissão em rede do noticiário veiculado pela TV Brasil. Por telefone, repórteres da Nacional farão entradas no noticiário trazendo informações diretamente da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Palácio do Itamaraty.

Notícias sobre a cerimônia e informações a respeito do novo governo em matérias especiais estarão em pauta ao longo do dia 1º de janeiro na Agência Brasil. Com uma equipe reforçada de jornalistas, a Agência Brasil traz os fatos mais importantes noticiados por repórteres que vão acompanhar toda a movimentação do público e de autoridades, o esquema de segurança e o deslocamento do presidente eleito.

A interatividade também marca a cobertura dos veículos da EBC, que pode ser conferida ainda nos canais EBC no Twitter, Instagram, Facebook e Youtube, nos perfis @tvbrasil, @agênciabrasil e @radionacionalbr. Nas redes sociais, as reportagens sobre a posse levam as hashtags #EBCnaPosse e #PossePresidencial.

Solenidade

A posse seguirá o protocolo tradicional, que começa com o desfile do novo presidente em carro aberto pela Esplanada dos Ministérios. Lula chega ao Congresso Nacional, para a posse oficial no plenário da Câmara, em torno das 14h30.

Em seguida, o presidente eleito vai para o Palácio do Planalto, onde recebe a faixa presidencial, faz o discurso no parlatório e cumprimenta os chefes de Estado e de governo presentes na cerimônia.

A estimativa é que os protocolos se encerrem até 18h30, para que comecem os shows programados para a Esplanada. Às 19h30, está prevista recepção às delegações estrangeiras no Palácio do Itamaraty.

