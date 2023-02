Veículos de grande porte terão tráfego restrito em rodovias no Carnaval

As rodovias federais e estaduais que cortam Minas Gerais terão o trânsito de veículos pesados restringido durante o horário do feriado de carnaval, que começa nesta sexta-feira (17/2) e se estende até a próxima quarta-feira (22/2). O objetivo da operação é proporcionar fluidez e segurança nas estradas que devem receber um fluxo elevado de motoristas.

Nas vias estaduais, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER-MG), informa que o trânsito é proibido para veículos da categoria Grande Porte e engloba as Combinações de Veículos de Carga (CVC), Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e de cargas indivisíveis como bitrens, treminhões e rodotrens – caminhões com dois ou mais semi-reboques.

A portaria também suspende os serviços de escolta oficial para os veículos superdimensionados no período do Carnaval , em razão da Polícia Militar (PMMG) e do DER-MG estarem atuando em outras operações de segurança.

Leia mais: Apreendidas 2 toneladas de maconha que seriam vendidas no Carnaval de BH

Já para as rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais (PRF) proíbe o trânsito de veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de autorização, cujo peso e dimensões excedam os seguintes limites:

2,6 metros de largura

4,4 metros de altura

19,8 metros de comprimento

57 toneladas de Peso Bruto Total Combinado (PBTC)

O motorista que descumprir as determinações das forças com autoridade sobre as vias será multado em R$ 130,16 (infração média), receberá 4 pontos na CNH e terá o veículo retido.

Veja os dias e horários das restrições