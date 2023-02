Veja a programação dos blocos de carnaval de BH neste sábado

O carnaval de BH hoje será marcado pelo início oficial dos desfiles de blocos de rua. Ao todo, serão 69 blocos com cortejos espalhados pelas nove regionais da capital. A folia começou às 5h com a concentração do Então, Brilha!, no Centro de BH, e se encerra no fim da tarde com o Xô, Preconceito. Meu Nome é Felicidade sai às 17h, também do Centro.

Confira

Programação dos principais blocos deste sábado

» Faraó

Rua Espírito Santo, 571, Centro – 12h

» Então, Brilha!

Avenida do Contorno, 192, Centro de BH – 5h

» Quando Come se Lambuza

Avenida Afonso Pena, 532 – 9h

» Volta, Belchior

Avenida Andradas, 3.700, Pompeia – 12h

» Tchanzinho Zona Norte

Avenida Antônio Abrahão Caram, 972, São José – 9h

» AfliFolia

Rua Itapema, Bairro Anchieta – 13h

» Axé nas Gerais

Avenida Guarapari, Santa Amélia – 12h

» Bando Santo Chico

Rua Porto Alegre, 461, Carlos Prates – 15h

» Bloco da Calixto

Avenida Getúlio Vargas, 792, Bairro Funcionários – 13h

» Bloco da Língua

Rua Tigre, São Salvador, Belo Horizonte – 16h

» Bloco de Belô

Avenida Álvares Cabral, 300, Centro de BH – 14h

» Bloco de Seu Bento a Dona Lúcia

Praça Arcangelo Maleta, Santa Lúcia – 14h30

» Bloco Oficina Tambolele

Rua Passo Fundo, 104, Bairro Novo Glória – 16h

» Bloco Rastaxé

Praça Santa Rita, Esplanada – 14h30

» Conexão African Beat

Praça da Liberdade, 640 – Savassi – 16h30

» Unidos da Estrela da Morte

Rua Marechal Deodoro, 200, Bairro Floresta – 13h

» Me Bebe que Eu Sou Cervejeiro

Rua Cláudio, 110, Prado – 12h

» Turu-turu

Praça Carlos Marques, Calafate – 12h

» Bloco Xibiu

Avenida dos Engenheiros, 500, Bairro Alípio de Melo – 13h

» Seu vizinho

Avenida Mem de Sá, 2.077, Santa Efigênia – 12h

» Bloco do Sustenido

Rua dos Topógrafos, 207, Alípio de Melo – 9h

» Ladeira Abaixo

Rua David Campista, 42, Floresta – 8h

» Bloco Amor de Carnaval

Rua Bernardo Guimarães, 568, Funcionários – 9h

» Mil e Uma Noites

Rua Silva Jardim, 65, Floresta – 9h

» Os Baterinhas

Avenida Saramenha, 1.338, Guarani – 9h

» Mãe Eu Tô Na Globo

Rua José Benedito Antao, 1.816, Aparecida Sétima Seção – 11h

» Bloco dos Super-Heróis

Rua Matias Cardoso, 73, Santo Agostinho – 11h

» Bloco do Vintão

Rua Juda, 410, Glória – 12h

» Entre Samba

Avenida Petrolina, 255, Sagrada Família – 12h

» Bloquinho do Xita

Rua Maria Macaferri, 850, Paraíso – 12h

A programação completa dos blocos de rua em BH com as datas, a localização, os horários e o perfil estão no Portal Uai, no site www.uai.com.br/carnauai