Veja como ficou caminhão que caiu em córrego de Araxá

Um motorista perdeu o controle do caminhão, na tarde deste sábado (22/4), e caiu dentro de um córrego na Avenida Rosalvo dos Santos, no Bairro São Geraldo, em Araxá, município do Triângulo Mineiro.

O veículo capotou e ficou 'de cabeça para baixo' no córrego. A vítima, de 44 anos, conseguiu sair sozinha de dentro do caminhão, mas precisou ser içada pela equipe do Corpo de Bombeiros (CBMMG) em uma maca especial.

Apesar do susto, o condutor estava consciente e teve apenas escoriações leves, especialmente nos cotovelos. Ele foi encaminhado ao hospital.

