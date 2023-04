Veja o trânsito nas principais vias de BH e região na manhã de segunda (24)

O motorista vai precisar de paciência nas principais vias que cortam Belo Horizonte e Região Metropolitana na manhã desta segunda-feira (24/4). Além da lentidão já registrada normalmente, há informações de acidentes e batidas em alguns pontos de BH.

Segundo a BHTrans, o trânsito está lento na Avenida Amazonas, no sentido centro, entre a Rua Monte Simplon e a Avenida Francisco Sá.

Na Avenida Nossa Senhora do Carmo há lentidão no sentido centro entre o Ponteio e a Rua Colômbia, e próximo à Avenida do Contorno.

Na Via Expressa, altura da Estação Gameleira, o trânsito é lento no sentido centro, entre a Avenida Cícero Ildefonso e a Avenida Teresa Cristina.

Na Avenida Pedro II há lentidão no sentido centro entre a Avenida Carlos Luz e o Viaduto Dona Helena Greco.

Rodovias

Na altura do km 524 da BR-040, em Contagem, um acidente entre motos interditou uma faixa da pista sentido Rio de Janeiro. Segundo a concessionária da pista, há pelo menos 1 km de lentidão.

Ainda na BR-040, altura do km 535, em Belo Horizonte, há lentidão devido ao excesso de veículos. O fluxo é lento por 2 km no sentido Distrito Federal.

Na BR-381, no km 490,1, em Betim, a faixa da esquerda foi interditada devido a acidentes. De acordo com a concessionária, há 2 km de trânsito. Em Contagem, do km 480,2 ao km 477,2, o trânsito é lento devido ao alto fluxo de veículos.