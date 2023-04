Veja os 102 bairros de BH que estão sem água nesta sexta-feira (21/04)

Nesta sexta-feira (21/04), feriado nacional, o Dia de Tiradentes será também de desabastecimento de água em diversos bairros de Belo Horizonte.

A Copasa informou que o fornecimento será interrompido para manutenção da rede de abastecimento, com previsão para a normalização do serviço no decorrer da manhã deste sábado (22/04).

A Copasa destacou ainda, por meio de nota, que os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

Confira a lista dos bairros atingidos pelo desabastecimento nesta sexta-feira

Aarão Reis, Aeroporto, Alípio De Melo, Aparecida, Bandeirantes, Barro Preto, Beira Linha, Belmonte, Boa Vista, Braúnas, Cachoeirinha, Caiçara Adelaide, Calafate, Campus da UFMG, Carlos Prates, Castelo, Centro, Cidade Nova, Colégio Batista, Concórdia, Conjunto Lagoa, Conjunto Providência, Coração Eucarístico, Da Graça, Dom Joaquim, Dom Silvério, Dona Clara, Engenho Nogueira, Ermelinda, Esplanada, Eymard, Fernão Dias, Floresta, Gameleira, Goiânia, Guarani, Horto, Horto Florestal, Indaiá, Ipê, Ipiranga, Itatiaia, Jaraguá, Jardim Leblon, Jonas Veiga, Lagoinha, Lajedo, Liberdade, Lourdes, Maria Goretti, Maria Virginia, Minaslândia, Mirante, Nazaré, Nova Floresta, Novo Aarão Reis, Novo Tupi, Ouro Preto, Padre Eustáquio, Palmares, Paquetá, Paraíso, Paulo VI, Penha, Pirajá, Pompéia, Prado, Primeiro de Maio, Providência, Renascença, Ribeiro De Abreu, Sagrada Família, Santa Cruz, Santa Efigênia, Santa Rosa, Santa Tereza, Santa Terezinha, Santo Agostinho, São Bernardo, São Cristóvão, São Francisco, São Gabriel, São Gonçalo, São José, São Luiz, São Marcos, São Paulo, Saudade, Silveira, Solimões, Suzana, Tupi A, Tupi B, União, Universitário, Vera Cruz, Vila Minaslândia, Vila Nova Cachoeirinha IV, Vila Ouro Minas, Vila São Gabriel, Vila São Paulo e Vila Suzana I.