Veja vídeo: a fuga dos alunos do Instituto de Educação do fogo

Um vídeo flagrou o momento em que os alunos do Instituto Estadual de Educação de Minas Gerais, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH, começaram a gritar e sair do prédio no momento em que o incêndio começou.

Nas imagens, veem-se crianças e adolescentes correndo de um lado para o outro, uns tampando o rosto contra a fumaça provocada pelo fogo e que encobre o hall de entrada, onde fica a escadaria para o andar superior.

O prédio não tem sistema de alarme contra incêndio e foi a gritaria que alertou os outros alunos sobre o fogo no imóvel.

Elizangela Porto Pereira, de 42 anos, trabalha na secretaria da escola e disse que funcionários do instituto tentaram usar um extintor de incêndio para controlar as chamas, mas que a fumaça dificultou a ação.

“Eu acho que todas as escolas deveriam ter um responsável pela segurança e ter um treinamento com os alunos para situações como essa”.

Por volta das 11h30, o fogo foi controlado. Agora, os bombeiros fazem o rescaldo e o resfriamento do local para evitar reignição das chamas.

Ainda não se sabe o que causou o fogo. Após o trabalho dos bombeiros, uma equipe especializada entrará no prédio da escola para fazer uma avaliação e tentar identificar as causas do incêndio.

Ainda de acordo com os bombeiros, havia muito material combustível no prédio, como mesas e cadeiras de madeira, o que dificultou o trabalho dos militares. O fogo ficou concentrado em duas salas do primeiro andar do imóvel.

Ao menos 14 pessoas, entre alunos e funcionários, foram levados para o Hospital João XXIII devido à inalação de fumaça.

Toda a escola foi evacuada. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros, com 12 militares, além da Polícia Militar e o Samu, trabalharam na ocorrência.