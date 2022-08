Vera Lúcia diz que prioridade do seu governo será combate à fome

A candidata à Presidência da República pelo PSTU, Vera Lucia Pereira, disse hoje (18) que a prioridade do governo dela será acabar com a fome e a miséria no país. Para atingir seu objetivo, a candidata afirmou que irá estatizar as maiores empresas alimentícias do país e realizar a reforma agrária.

“O Brasil é um dos países que mais produz alimentos no mundo, contudo, mais de 30 milhões de brasileiros estão passando fome. Voltamos a ser incluídos no Mapa da Fome da ONU [Organização das Nações Unidas]. Defendemos estatizar as maiores empresas alimentícias do país e realizar reforma agrária para garantir alimentos a todos os brasileiros”, disse em atividade na Feira Livre da Brasilândia, na zona Norte da capital paulista.

Para o combater o desemprego, Vera defendeu a realização de um plano de obras públicas e reduzir a jornada de trabalhos, sem diminuir os salários.

Além da atividade na Feria da Brasilândia, Vera gravou, pela manhã, vídeos para a campanha. No início da tarde, recebeu o Plano País da Infância e Adolescência elaborado pelo movimento Agenda 227. À noite, participou de conversa com alunos da Universidade de São Paulo (USP), na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, evento organizado pelo Coletivo Rebeldia.