Vereador é indiciado por dar ‘tapa na bunda’ de funcionária da Câmara em MG

O vereador Arlindo Bráz de Lima (PSB), acusado de importunação sexual por uma funcionária da Câmara de Lagoa Grande, no Triângulo Mineiro, foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

A informação foi confirmada pelo Estado de Minas na tarde desta quarta-feira (10/5). Conforme a PCMG, o inquérito foi concluído em abril.

“A PCMG informa que o inquérito que apurou o envolvimento de um vereador de Lagoa Grande em crime de importunação sexual foi concluído com indiciamento e remetido à Justiça”, diz.

O caso, teria acontecido em março de 2022, quando a vítima, relatou aos investigadores que o político do PSB teria dado um tapa em sua bunda.

A ação, agora, está sob apreciação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Judiciário.

A reportagem do EM entrou em contato por telefone com a Câmara Municipal para tentar falar com o verador e também para obter um posicionamento oficial e aguarda retorno.