Vereador é preso em blitz com arma sem porte após festa em Minas

De posse de uma pistola 9 milímetros sem registro e de 15 munições, duas delas já utilizadas, o vereador de Alvinópolis Edmir Rafael Perdigão (MDB) foi detido por policiais militares em uma blitz na noite de sábado (20/5), em Catas Altas, na Região Central do estado.

O parlamentar estava dirigindo a sua caminhonete Toyota Hilux pela rodovia MG-129, voltando da Festa do Vinho, em Catas Altas, quando foi parado por uma blitz da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na altura do Km 89.

Segundo informado no boletim de ocorrência, os militares notaram que o vereador demonstrava nervosismo ao conversar com os policiais e ao apresentar seus documentos e do veículo.

Diante das suspeitas, os militares pediram que o parlamentar deixasse o veículo para que fosse revistado, momento em que encontraram o armamento e as munições.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, Edmir admitiu que o armamento é de sua propriedade, mas que não tinha porte para levar consigo a pistola e as munições.

O vereador foi conduzido para a Delegacia de Itabira, junto com a arma e as munições. A reportagem busca contato com o político e com a Câmara Municipal de Alvinópolis.